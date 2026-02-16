 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Симоньян рассказала об «ураганном течении» рака и будущей операции

Симоньян — об онкологии: на фоне переживаний возникло ураганное течение
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о своем онкологическом заболевании и о том, почему у нее несколько видов лечения.

Одна из подписчиц телеведущей спросила, какое лечение проходит журналистка — химиотерапию или лучевую терапию. В ответ на это Симоньян написала, что один метод лечения из всех выбирают для тех, чья опухоль маленькая. «У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят», — высказалась она.

Симоньян добавила, что ее ждет операция, а также продолжение лечения — химиотерапия, лучевая и гормональная терапия в ближайшие годы.

Симоньян учредила премию имени Кеосаяна для «просто хороших» людей
Общество

В декабре 2025 года телеведущая прошла третий сеанс химиотерапии, изначально он был запланирован на 1 декабря. Лечение пришлось перенести, чтобы попасть на открытие телеканала RT India с участием президента России Владимира Путина.

Она рассказала, что облысела, потеряла вкус и столкнулась с другими  проблемами, но пытается сохранять спокойствие.

В октябре 2025 года Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии. В своем телеграм-канале она писала, что лечение непредсказуемо и она «заранее смиряется с любым исходом». Симоньян также уточняла, что не хочет, чтобы ее утешали словами «все будет хорошо».

