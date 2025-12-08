Маргарита Симоньян прошла третий сеанс химиотерапии
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии здоровья в своем телеграм-канале.
7 декабря она прошла третий сеанс химиотерапии, который изначально был запланирован на 1 декабря. Лечение пришлось перенести, чтобы попасть на открытие телеканала RT India с участием Владимира Путина 5 декабря.
Симоньян рассказала, что химиотерапия переносится по-разному. Побочные эффекты дают о себе знать, однако она старается сохранять спокойствие.
«Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа», — подчеркнула она.
В октябре 2025 года Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии. В своем телеграм-канале она писала, что лечение непредсказуемо и она «заранее смиряется с любым исходом». Симоньян также уточняла, что не хочет, чтобы ее утешали словами «все будет хорошо».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили