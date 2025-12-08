Маргарита Симоньян прошла третий сеанс химиотерапии

Маргарита Симоньян (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии здоровья в своем телеграм-канале.

7 декабря она прошла третий сеанс химиотерапии, который изначально был запланирован на 1 декабря. Лечение пришлось перенести, чтобы попасть на открытие телеканала RT India с участием Владимира Путина 5 декабря.

Симоньян рассказала, что химиотерапия переносится по-разному. Побочные эффекты дают о себе знать, однако она старается сохранять спокойствие.

«Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа», — подчеркнула она.

В октябре 2025 года Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии. В своем телеграм-канале она писала, что лечение непредсказуемо и она «заранее смиряется с любым исходом». Симоньян также уточняла, что не хочет, чтобы ее утешали словами «все будет хорошо».