Общество⁠,
0

Министр труда назвал актуальный уровень безработицы в России

Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Уровень безработицы в России на данный момент составляет 2,2%. В активную занятость включены 74,7 млн человек, за последние 5–6 лет прирост населения, вовлеченного в трудовую деятельность, составил 2 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

По мнению министра, наиболее подходящей для закрытия кадровой потребности в стране возрастной когортой считается молодежь от 18 до 25 лет.

Средний работник постарел на 3 месяца и стал работать меньше на минуту
Экономика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

По данным Росстата, в 2024 году средний возраст работника в России увеличился до рекордных 42 с половиной лет, за последние десять лет занятый россиянин «постарел» в среднем на два года. Выросла и доля старшего поколения на рынке: россияне старше 55 лет составили почти пятую часть всех занятых.

В августе 2025-го Росстат зафиксировал самый низкий с 1991 года уровень безработицы — 2,1%. По мнению Котякова, в ближайшие годы безработица не поднимется выше 2,5%: «Это наша планка при существующей социально-демографической модели рынка труда, ее структуре, показателях роста по отдельным отраслям», — говорил он в интервью РБК.

Путин заявил о росте скрытой безработицы в России
Политика
Владимир Путин

Минэкономразвития прогнозировало, что в 2026-м безработица составит 2,6%, в 2027 и 2028 годах — 2,5 и 2,3% соответственно. Опрошенные Банком России аналитики прогнозировали среднюю безработицу на уровне 2,5% в 2026-м и на уровне 3% в 2028 году.

В августе президент Владимир Путин заявил о росте скрытой и официальной безработицы, несмотря на исторически низкий уровень. Он также указал на рост числа работников в простое, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. По словам Путина, в начале 2025 года их численность составляла около 98 тыс., а к 8 августа показатель достиг 199 тыс. человек.

