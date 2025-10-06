Министр труда назвал «планку» по безработице в России

Уровень безработицы может возрасти в предстоящие годы максимум до 2,5%, это «наша планка» при существующей модели рынка труда, заявил министр труда Антон Котяков в интервью РБК. Он также оценил эффект от возвращения ветеранов СВО

Антон Котяков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Уровень безработицы в России в ближайшие годы вряд ли будет подниматься выше 2,5%, заявил в интервью РБК министр труда Антон Котяков.

«Безработица значительно не вырастет. Если у нас не произойдет никаких глобальных изменений в макроэкономической повестке, я думаю, что безработица будет находиться в коридоре 2,2–2,5% в течение нескольких лет. То есть это наша планка при существующей социально-демографической модели рынка труда, ее структуре, показателях роста по отдельным отраслям», — сказал Котяков.

Полный текст интервью читайте на сайте РБК в 00:00 7 октября.

«Ниже [текущих 2,1%] спускаться мы по уровню безработицы уже не будем, август — это исключение, сезонный фактор. Лето — высокий строительный сезон, дорожные работы, туризм. То есть снижение с 2,2 до 2,1% — это уже чисто фактор временных работ», — добавил министр. Он отметил, что министерство видит структуру тех, кто сегодня стоит на учете в центре занятости, и понимает, что нужна «достаточно точная, скрупулезная, персональная работа для их трудоустройства». «Работаем над этим, но большую часть граждан, которые могли быстро выйти на рынок труда, мы уже, конечно же, вовлекли», — отметил Котяков.

При этом потенциальное возвращение на рынок труда ветеранов специальной военной операции (СВО) не сделает его «рынком работодателя» — на фоне этого в целом по экономике конкуренция за кадры не исчезнет, однако уровень доходов бывших участников СВО несколько снизится, указал Котяков. «Конечно же, это будет подталкивать и заработные платы [в экономике в целом. — РБК] наверх. Да, это точно не будет, скажем так, конкуренцией зарплат на рынке труда с денежным довольствием. Мы в любом случае столкнемся с тем, что уровень дохода будет ниже», — отметил министр.

Под «рынком работодателя» понимается ситуация, при которой предложение рабочей силы, как правило, избыточно, конкуренция соискателей за вакансии обостряется, компании могут устанавливать потолок по зарплатным предложениям. В России примерно с 2023 года наблюдается «рынок соискателя» («рынок работников»), при котором число вакансий больше числа ищущих работу.

По данным Росстата, три месяца (май, июнь, июль) уровень безработицы, по критериям Международной организации труда, составлял 2,2%, а в августе снизился до 2,1%. В 2024 году среднемесячный уровень безработицы составлял 2,5%. При этом растет скрытая безработица, то есть «наблюдается некоторый рост численности <...> работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения», говорил президент России Владимир Путин в августе.

Если смотреть по конкретным организациям — картина достаточно пестрая, признает Котяков. «Есть предприятия, которые сегодня не испытывают потребности в дополнительных кадрах. Это во многом связано со сжатием спроса. Мы видим это особенно на дорогостоящих группах товаров: автомобилях для личного пользования, крупногабаритной сельхозтехнике и так далее, где возникает сложность со сбытом продукции. Соответственно, все это формирует пониженный объем производства и, как следствие, снижает потребность в кадрах», — отметил он.

По данным Банка России, в настоящее время напряженность на рынке труда (дефицит рабочей силы) «значимо не снижается», хотя доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, указывают в ЦБ. В первом полугодии 2025 года, по данным Росстата, номинальные зарплаты выросли на 14,5%, а реальные (за вычетом инфляции) — на 4,1%. В 2024 году рост реальных зарплат составил 9,7%.