«Укрпочта» сменила логотип ради «связи с исторической Украиной»

Фото: Igorsmelyansky / Telegram

Государственная украинская компания «Укрпочта» обновила логотип в день 32-летия, чтобы усилить национальную идентичность, сообщил генеральный директор Игорь Смилянский в телеграм-канале.

Новый логотип компании — это буква «У», что, по словам Смилянского, означает Украину и «Укрпочту». С помощью нового визуального стиля компания видит «больше связи с исторической Украиной». «Именно поэтому сегодня мы обновляем наш стиль. Новый логотип усиливает украинскую идентичность. А шрифт — это продолжение украинской почтовой эстетики 1918–1921 годов в современной форме», — объяснил Смилянский.

Ребрендинг будет внедряться постепенно и без больших затрат. Компания благодарит дизайнеров, сотрудников и клиентов и призывает поздравить работников отделений, подчеркнул Смилянский.

«Новини Live» пишет, что «Укрпочта» неоднократно меняла брендинг в ключевые моменты своей истории, и каждая такая трансформация отражала определенный этап развития не только самой компании, но и страны в целом.

Первый ребрендинг случился в 1992 году, тогда почтовый рожок символизировал становление института независимой украинской почты, в 2009-м летучий конверт подчеркнул стремление к скорости, обновлению и модернизации, в 2017 году сочетание рожка и «пина» зафиксировало принцип «Укрпочта» есть везде».