На Украине заявили о двукратном росте числа жалоб на ТЦК в 2025 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Количество жалоб на действия территориальных центров комплектований (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в 2025 году увеличилось вдвое, сообщил на заседании комиссии Верховной рады украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передают «Страна» и «Апостроф».

Согласно статистике динамики обращений с начала спецоперации, которую привел Лубинец, в 2022 году на действия ТЦК пожаловались 18 украинцев, в 2023 году количество жалоб выросло до 514, в 2024-м было зафиксировано 3312 обращений, а в 2025 году показатель достиг 6127 жалоб.

Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями
Политика
Фото:Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

С начала спецоперации на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет, упразднена категория ограниченно годных, мужчин обязали иметь при себе военный билет. В 2024 году в армию призвали около 200 тыс. человек.

По данным главы Минобороны Украины Михаила Федорова, в розыске по линии ТЦК находятся около 2 млн мужчин, еще 200 тыс. числятся как самовольно оставившие части (СОЧ).

Ранее полиция Днепропетровской области задержала троих военнослужащих ТЦК, которые до смерти избили 55-летнего местного жителя. Сообщение о смерти поступило ночью 7 февраля; экспертиза показала, что причиной смерти стала травма головы.

При осмотре места происшествия изъяты вещественные доказательства и автомобиль со следами крови. Одесский областной ТЦК инициировал официальную проверку действий всех участников инцидента. По данным центра, погибший находился в розыске за нарушение правил военного учета и отказался предоставить документы.

