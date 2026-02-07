 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Укрпочта» извинилась за сексуализацию детей после рекламы к 14 февраля

Фото: Влад Павелский / Shutterstock
Фото: Влад Павелский / Shutterstock

Государственная украинская компания «Укрпочта» извинилась за фотосессию с участием детей и заявила, что осуждает сексуализацию подростков, говорится в ее заявлении, опубликованном в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом стала совместная кампания ко Дню всех влюбленных с брендом одежды Rikky Hype, представленная как ностальгия по школьным годам и валентинкам. В качестве локации для промоматериалов компании использовали школьный класс. На фотографиях, появившихся в соцсетях брендов, были изображены модели в образах старшеклассников, включая снимки девушки-школьницы в мини-юбке.

«Часть нашей команды помнит школьные годы 2000-х — с мини-юбками, джинсами-скинни и духом подросткового бунта. Задумка фотосессии апеллировала к этим воспоминаниям. Однако мы не учли, как это может выглядеть сейчас — особенно с учетом чувствительности к теме сексуализации детей», — говорится в заявлении «Укрпочты».

В то же время, отмечает издание «Страна», генеральный директор компании Игорь Смелянский заявил, что не видит проблемы в опубликованных фотографиях.

«Укрпочта» сменила логотип ради «связи с исторической Украиной»
Общество
Фото:Igorsmelyansky / Telegram
Пользователи соцсетей раскритиковали фотосессию, указав, что образы подростков выглядят чрезмерно сексуализированными, пишет ТСН. В частности, они проводили аналогии со скандалом вокруг файлов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Сейчас снимки в аккаунте «Укрпочты» отсутствуют.

Rikky Hype удалила одну из публикаций, остальные материалы остались в открытом доступе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Дуганова
«Укрпочта» рекламная кампания Дети
Материалы по теме
В суд поступило дело о пропаганде педофилии против фонда Wikimedia
Политика
«Кинопоиск» оштрафовали на ₽10 млн за пропаганду ЛГБТ и педофилии
Общество
Стармер извинился за назначение друга Эпштейна послом в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх Спорт, 16:50
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы Общество, 16:47
СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:46
Непряева стала 17-й в скиатлоне, победила шведка. Что происходит на Играх Спорт, 16:42
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие Общество, 16:26
Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла Общество, 16:21
Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде Спорт, 16:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:12
«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги Спорт, 16:12
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде Спорт, 15:59
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек Общество, 15:50