«Укрпочта» извинилась за сексуализацию детей после рекламы к 14 февраля
Государственная украинская компания «Укрпочта» извинилась за фотосессию с участием детей и заявила, что осуждает сексуализацию подростков, говорится в ее заявлении, опубликованном в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
Поводом стала совместная кампания ко Дню всех влюбленных с брендом одежды Rikky Hype, представленная как ностальгия по школьным годам и валентинкам. В качестве локации для промоматериалов компании использовали школьный класс. На фотографиях, появившихся в соцсетях брендов, были изображены модели в образах старшеклассников, включая снимки девушки-школьницы в мини-юбке.
«Часть нашей команды помнит школьные годы 2000-х — с мини-юбками, джинсами-скинни и духом подросткового бунта. Задумка фотосессии апеллировала к этим воспоминаниям. Однако мы не учли, как это может выглядеть сейчас — особенно с учетом чувствительности к теме сексуализации детей», — говорится в заявлении «Укрпочты».
В то же время, отмечает издание «Страна», генеральный директор компании Игорь Смелянский заявил, что не видит проблемы в опубликованных фотографиях.
Rikky Hype удалила одну из публикаций, остальные материалы остались в открытом доступе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах