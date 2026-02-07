«Укрпочта» извинилась за сексуализацию детей после рекламы к 14 февраля

Фото: Влад Павелский / Shutterstock

Государственная украинская компания «Укрпочта» извинилась за фотосессию с участием детей и заявила, что осуждает сексуализацию подростков, говорится в ее заявлении, опубликованном в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом стала совместная кампания ко Дню всех влюбленных с брендом одежды Rikky Hype, представленная как ностальгия по школьным годам и валентинкам. В качестве локации для промоматериалов компании использовали школьный класс. На фотографиях, появившихся в соцсетях брендов, были изображены модели в образах старшеклассников, включая снимки девушки-школьницы в мини-юбке.

«Часть нашей команды помнит школьные годы 2000-х — с мини-юбками, джинсами-скинни и духом подросткового бунта. Задумка фотосессии апеллировала к этим воспоминаниям. Однако мы не учли, как это может выглядеть сейчас — особенно с учетом чувствительности к теме сексуализации детей», — говорится в заявлении «Укрпочты».

В то же время, отмечает издание «Страна», генеральный директор компании Игорь Смелянский заявил, что не видит проблемы в опубликованных фотографиях.

Пользователи соцсетей раскритиковали фотосессию, указав, что образы подростков выглядят чрезмерно сексуализированными, пишет ТСН. В частности, они проводили аналогии со скандалом вокруг файлов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Сейчас снимки в аккаунте «Укрпочты» отсутствуют.

Rikky Hype удалила одну из публикаций, остальные материалы остались в открытом доступе.