Обама рассказал о фотографиях НЛО из военных архивов

Барак Обама (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Об этом он заявил в программе «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

По словам Обамы, став президентом, он поинтересовался, есть ли в США секретные лаборатории с инопланетянами и их космическими кораблями.

«Они (сотрудники администрации. — РБК) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», — добавил он под смех зрителей.

В то же время Обама заявил, что в Соединенных Штатах существуют съемки летающих объектов неустановленного происхождения. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — отметил экс-президент.