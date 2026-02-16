Politico узнало, что Британия просила не разглашать часть файлов Эпштейна

Морган Максуини (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой не раскрывать часть переписки между послом в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, связанной с делом Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Максуини отправил Мандельсону электронное письмо с тремя вопросами о его связях с Эпштейном еще до того, как Мандельсон был назначен послом — в декабре 2024 года.

Просьба обусловлена текущим расследованием предполагаемого неправомерного поведения на государственной должности. «В рамках расследований мы рассмотрим материалы, выявленные и предоставленные нам кабинетом министров, чтобы оценить, может ли публикация оказать негативное влияние на наше расследование или любое последующее судебное преследование», — заявил источник.

Полиция попросила засекретить несколько документов, включая переписку между Мандельсоном и Максуини, касающуюся связей Мандельсона с Эпштейном до его назначения в декабре 2024 года. Решение о публикации документов остается за правительством и парламентом.

МИД Великобритании прекратил полномочия Мандельсона в начале февраля на фоне скандала вокруг расследования дела Эпштейна. В своих электронных письмах он называл американского финансиста своим «лучшим другом». Вскоре два чиновника в правительстве премьера Великобритании Кира Стармера покинули посты.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе он покончил с собой в тюрьме еще до суда.