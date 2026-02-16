В селе Ярославской области 300 человек остались без тепла из-за аварии
В селе Угодичи Ярославской области из-за аварии на котельной без тепла остались 300 человек, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Из-за обрушения кровли и стены на основной котельной в населенном пункте установили резерв.
«В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
На месте работают сотрудники экстренных и коммунальных служб. Губернатор заверил, что мощности резерва хватит для обеспечения тепла, а отопление восстановят в ближайшее время.
По данным сервиса «Яндекс погода», на момент создания материала температура в селе Угодичи составляет минус 17 градусов.
30 января в городе Бодайбо Иркутской области из-за перемерзания водопровода без водоснабжения и тепла остались две школы и 141 дом, где проживают 1321 человек. К 14 февраля без теплоснабжения остаются 98 домов.
