Общество⁠,
0

В селе Ярославской области 300 человек остались без тепла из-за аварии

В селе Угодичи Ярославской области из-за аварии на котельной без тепла остались 300 человек, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Из-за обрушения кровли и стены на основной котельной в населенном пункте установили резерв.

«В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают сотрудники экстренных и коммунальных служб. Губернатор заверил, что мощности резерва хватит для обеспечения тепла, а отопление восстановят в ближайшее время.

Часть жителей Брянска остались без тепла и света после атак
Политика
Брянск

По данным сервиса «Яндекс погода», на момент создания материала температура в селе Угодичи составляет минус 17 градусов.

30 января в городе Бодайбо Иркутской области из-за перемерзания водопровода без водоснабжения и тепла остались две школы и 141 дом, где проживают 1321 человек. К 14 февраля без теплоснабжения остаются 98 домов.

