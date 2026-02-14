Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти

Количество пострадавших при ракетном обстреле Белгорода возросло до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Погибло два человека, пять человек раненых. Большая трагедия для каждого из нас», — написал он.

Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии, двое получили осколочные ранения, еще двое — баротравмы.

Люди, которые погибли из-за обстрела, занимались восстановлением подачи тепла и электроэнергии на территории одного из инфраструктурных объектов, уточнил губернатор.

Гладков добавил, что с девяти часов утра в городе открываются 12 пунктов обогрева.

Город подвергся ракетному обстрелу вечером 13 февраля, в результате энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.

Помимо этого, повреждены были пять многоквартирных домов, несколько автомобилей и коммерческий объект.

