В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла

Повреждения после обстрелов украинской армии очень большие и серьезные, рассказал Гладков

Video

Часть домов Белгорода, подключенных к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона останутся без горячей воды после анализа последних разрушений в результате обстрелов ВСУ, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

«Те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — написал Гладков.

По словам губернатора, подача воды, работа канализации, обеспечение газом, теплом и электроэнергией сохраняются за счет постоянных или резервных источников. Гладков также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в отдельных районах — до конца дня и в первой половине следующего дня до 13:00 мск — в связи с восстановительными работами.

«Все аварийные бригады находятся на местах, работают, но, к сожалению, повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное», — добавил Гладков.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате которого погибли два человека и пострадали трое. Были повреждены многоквартирные дома и припаркованные машины. По данным губернатора, всего 13 февраля в Белгородской области пострадали как минимум девять человек.

После обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроэнергией, теплоснабжением и водоснабжением. Днем ранее, 12 февраля, Гладков информировал, что из-за аварии без света остались более 220 тыс. жителей региона.

После массированного ракетного удара по Белгороду 7 февраля, в результате которого получили повреждения объекты коммунальной инфраструктуры, в городе также запускали резервные источники электроснабжения.