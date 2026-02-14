 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла

Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждения после обстрелов украинской армии очень большие и серьезные, рассказал Гладков

В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла
Video

Часть домов Белгорода, подключенных к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона останутся без горячей воды после анализа последних разрушений в результате обстрелов ВСУ, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

«Те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — написал Гладков.

По словам губернатора, подача воды, работа канализации, обеспечение газом, теплом и электроэнергией сохраняются за счет постоянных или резервных источников. Гладков также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в отдельных районах — до конца дня и в первой половине следующего дня до 13:00 мск — в связи с восстановительными работами.

«Все аварийные бригады находятся на местах, работают, но, к сожалению, повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное», — добавил Гладков.

Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате которого погибли два человека и пострадали трое. Были повреждены многоквартирные дома и припаркованные машины. По данным губернатора, всего 13 февраля в Белгородской области пострадали как минимум девять человек.

После обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроэнергией, теплоснабжением и водоснабжением. Днем ранее, 12 февраля, Гладков информировал, что из-за аварии без света остались более 220 тыс. жителей региона.

После массированного ракетного удара по Белгороду 7 февраля, в результате которого получили повреждения объекты коммунальной инфраструктуры, в городе также запускали резервные источники электроснабжения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков заседание горячая вода
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду
Политика
Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без света
Политика
Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ Спорт, 17:54
Первая медаль в истории Южной Америки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:46
Норвежская биатлонистка Киркейде завоевала золото в спринте на Олимпиаде Спорт, 17:44
В ЛНР 15 человек получили ранения при атаке дронов Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Плющенко оценил выступление Петра Гуменника Спорт, 17:37
Впервые в истории ВХЛ вратарь забросил шайбу Спорт, 17:31
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Уроженка Москвы выиграла «тысячник» WTA в Дохе в парном разряде Спорт, 17:22
В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла Общество, 17:21
«Судьи поприжали»: Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде Общество, 17:09
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Таймыра Общество, 17:03
Орбан со словами «дорогой Владимир» ответил Зеленскому о «животе Виктора» Политика, 17:02
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:55
Сборная Латвии сенсационно победила немцев на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 16:49