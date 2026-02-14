После обстрела в Белгородской области начались проблемы с теплом и светом

После ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в регионе возникли проблемы с электроэнергией и подачей горячей воды, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Рассвело, сейчас наши тепловики и энергетики будут оценивать общий объем ущерба после ночного обстрела, насколько нанесен серьезный ущерб. У нас есть перебои с электроэнергией, перевели на резервную генерацию», — рассказал Гладков.

Гладков предупредил, что аварийные бригады продолжают работать над восстановлением подачи электричества, поэтому до вечера в Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Прохоровском, Губкинском и Корочанском округах возможны веерные отключения.

Говоря о мерах, принимаемых для защиты населения, Гладков отметил, что телеведущий Владимир Соловьев поставил в регион 100 мини-АЗС для заправки резервных источников снабжения. Еще 250 тепловых пушек поступило в область из Башкирии. Правительство России выделило региону дополнительные 500 млн руб. для покупки 310 дополнительных генераторов, 65 из которых уже передали Белгородской области, рассказал губернатор. Оставшаяся часть поступит до 18 февраля.

Накануне вечером Гладков сообщил о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по областному центру. В результате погибли два человека, пострадали трое. Одного из раненых в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу, двух других с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Зафиксированы повреждения фасадов в многоквартирных домах, в трех из которых выбиты окна. Также были повреждены припаркованные машины.