Фицо призвал к прямому диалогу Запада и России ради мира

Роберт Фицо (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил, что западные страны должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Такой призыв он сделал во время пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, его цитирует Aktuality.sk.

«Мы должны вести диалог с Россией. Мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал Фицо.

Он подчеркнул, что диалог может ускорить завершение конфликта на Украине. Кризис мог закончиться в первые месяцы, но этому помешали некоторые западные политики, сказал Фицо.

Он также раскритиковал выделение ЕС кредита Украине на €90 млрд (в том числе €60 млрд на вооружения), назвав санкции неэффективными и заявив о глубоком кризисе в ЕС.

Европейский парламент 11 февраля одобрил кредит Украине на €90 млрд. Из этой суммы €30 млрд пойдут как макрофинансовая помощь через механизм Ukraine Facility ЕС для поддержки бюджета, а €60 млрд — на оборонные нужды и закупку военной техники. За кредит проголосовали 458 депутатов, против — 140, воздержались — 44, при этом Украина при покупке вооружений должна отдавать предпочтение производителям в стране, ЕС, ЕЭЗ и ЕАСТ.

Фицо несколько раз призывал вести диалог с Москвой. Так, в декабре 2025 года он заявил, что Словакия входит в число тех стран, которые призывают к восстановлению отношений с Россией.

9 февраля Фицо подтвердил готовность словацкого правительства развивать конструктивные отношения с Россией на встрече с новым российским послом Сергеем Андреевым.