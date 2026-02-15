Минобороны: военные перехватили 43 дрона за два часа над Россией

Военные перехватили 43 дрона за два часа над Россией

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа над Россией за два часа, в том числе над Московским регионом, сообщает пресс-служба Минобороны в Max.

Дроны были перехвачены в период с 18:00 до 20:00 мск в небе над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал на протяжении дня 15 февраля о перехвате беспилотников, летевших на столицу. На момент публикации военные сбили 18 таких дронов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с утра отчитывался об отражении массированной атаки на регион. По последним данным, военные сбили более 170 дронов над областью за более чем 12 часов, рассказал глава региона. Один человек, сотрудник компании «МегаФон», пострадал, его госпитализировали.