Военная операция на Украине
0

Минобороны: военные перехватили 43 дрона за два часа над Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа над Россией за два часа, в том числе над Московским регионом, сообщает пресс-служба Минобороны в Max.

Дроны были перехвачены в период с 18:00 до 20:00 мск в небе над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал на протяжении дня 15 февраля о перехвате беспилотников, летевших на столицу. На момент публикации военные сбили 18 таких дронов.

Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с утра отчитывался об отражении массированной атаки на регион. По последним данным, военные сбили более 170 дронов над областью за более чем 12 часов, рассказал глава региона. Один человек, сотрудник компании «МегаФон», пострадал, его госпитализировали.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Минобороны дроны Москва
