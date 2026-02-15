 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов

Минобороны: военные перехватили 123 дрона над Россией за пять часов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО за пять часов перехватили 123 украинских дрона самолетного типа над Россией, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были уничтожены в период с 13:00 до 18:00 мск над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областями и Московским регионом. «В том числе 15 летевших на Москву», — говорится в сообщении.

Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 20
Политика
Москва

Материал дополняется

Авторы
Софья Полковникова
