Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО за пять часов перехватили 123 украинских дрона самолетного типа над Россией, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были уничтожены в период с 13:00 до 18:00 мск над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областями и Московским регионом. «В том числе 15 летевших на Москву», — говорится в сообщении.

Материал дополняется