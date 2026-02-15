 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 10

Военная операция на Украине
Атаки беспилотников на Москву

Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 

До этого он рассказал о пяти сбитых на подлете к столице дронах. Общее число уничтоженных за 15 февраля беспилотников достигло 12.

На этом фоне в аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. 

Материал дополняется. 

Читайте РБК в MAX!

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде Спорт, 17:01
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты Политика, 16:56
Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 10 Политика, 16:52
Дерипаска назвал большую угрозу Европе, чем Россия Политика, 16:46
В Думе предложили Telegram сделать «несколько шагов» для снятия претензий Технологии и медиа, 16:43
Военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня Политика, 16:39
На Олимпиаде в Италии вручили медали Ванкувера и Сочи после бана Устюгова Спорт, 16:34
Клебо установил рекорд зимних Игр. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:29
Ледяная глыба рухнула на женщину в подмосковной Ивантеевке Общество, 16:25
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:16
Шипулин заявил, что не вернет золотую медаль эстафеты Олимпиады-2014 Спорт, 16:13
Собянин сообщил о пятом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве Город, 16:11
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Самарской области при возгорании на скважине пострадали четверо рабочих Общество, 15:56