Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 10

Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

До этого он рассказал о пяти сбитых на подлете к столице дронах. Общее число уничтоженных за 15 февраля беспилотников достигло 12.

На этом фоне в аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск рейсов.

Материал дополняется.