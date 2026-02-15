Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 10
Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
До этого он рассказал о пяти сбитых на подлете к столице дронах. Общее число уничтоженных за 15 февраля беспилотников достигло 12.
На этом фоне в аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск рейсов.
Материал дополняется.
