В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения на полеты

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

В аэропортах Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На момент публикации те же меры действуют (с 9:48 мск) в аэропорту Калуги (Грабцево).

В 17:46 такое же ограничение ввели в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов).

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.