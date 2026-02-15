В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На момент публикации те же меры действуют (с 9:48 мск) в аэропорту Калуги (Грабцево).
В 17:46 такое же ограничение ввели в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов).
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
