Аэропорт Калуги приостановил полеты

Фото: Андрей Грозов / ТАСС

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы вечером 13 февраля. Ограничения действовали более 14 часов.