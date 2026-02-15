 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги приостановил полеты

Военная операция на Украине
Фото: Андрей Грозов / ТАСС
Фото: Андрей Грозов / ТАСС

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер»
Политика

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы вечером 13 февраля. Ограничения действовали более 14 часов.

Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация аэропорты Калуга
