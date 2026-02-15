Аэропорт Калуги приостановил полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы вечером 13 февраля. Ограничения действовали более 14 часов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»