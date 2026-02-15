Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
На момент публикации те же меры действуют (с 9:48 мск) в воздушном хабе Калуги.
Кроме того, на протяжении 15 февраля Росавиация сообщала об ограничении полетов (на момент публикации меры сняли) в аэропортах Внуково и Домодедово. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 18 летевших на столицу дронов в течение дня.
