Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На момент публикации те же меры действуют (с 9:48 мск) в воздушном хабе Калуги.

Кроме того, на протяжении 15 февраля Росавиация сообщала об ограничении полетов (на момент публикации меры сняли) в аэропортах Внуково и Домодедово. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 18 летевших на столицу дронов в течение дня.