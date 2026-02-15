 Перейти к основному контенту
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На момент публикации те же меры действуют (с 9:48 мск) в воздушном хабе Калуги.

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Политика
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Кроме того, на протяжении 15 февраля Росавиация сообщала об ограничении полетов (на момент публикации меры сняли) в аэропортах Внуково и Домодедово. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 18 летевших на столицу дронов в течение дня.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Нижний Новгород приостановка полетов
