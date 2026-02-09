Роберт Фицо (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с новым российским послом Сергеем Андреевым подтвердил намерение правительства республики развивать конструктивные отношения с Россией.

Андреев, ранее представлявший Россию в Польше, был назначен на пост посла в Братиславе в декабре указом президента Владимира Путина и аккредитован словацким президентом 3 февраля.

«Председатель правительства Словакии снова отметил важность конструктивного диалога, который словацкое правительство заинтересовано вести с российской стороной», — говорится в сообщении на странице Фицо в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Кроме того, на встрече Фицо и Андреева обсуждалась подготовка к памятным мероприятиям, посвященным освобождению Братиславы, а также ко Дню Победы в Москве.

В конце января Фицо выразил уверенность в том, что военный конфликт на Украине завершится к 1 ноября 2027 года. Такой прогноз он озвучил на фоне решения Евросовета о полном запрете импорта российского газа в ЕС, который вступит в силу в начале 2027 года — ограничения коснутся не только сжиженного, но и трубопроводного газа.

Политик обратил внимание на экономические последствия подобных шагов и заявил, что после окончания боевых действий «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес», поскольку разрыв с российской энергетикой, по его словам, неизбежно приведет к увеличению зависимости Европы от других поставщиков, в первую очередь из США.

Москва настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию.