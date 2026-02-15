«Газпром» сообщил об историческом падении запасов газа во Франции и ФРГ

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии и Франции опустились до исторических минимумов для середины февраля, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что нынешняя зима становится знаковой для европейского газового рынка и сопровождается историческими антирекордами.

«Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС», — приводит его слова пресс-служба компании.

Согласно данным GIE, по состоянию на 12 февраля уровень заполненности ПХГ в Германии упал до 25%, что стало самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений. В хранилищах уже полностью выбран газ, закачанный при подготовке к зиме, и сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.

Ситуацию усугубляют перебои с поставками сжиженного природного газа (СПГ), регазификация которого с начала февраля в стране сократилась в 1,5 раза по сравнению с январем.

«Германия, как крупнейший газовый рынок Европы, является важным индикатором состояния и тенденций на рынке газа ЕС в целом», — пояснил Миллер. Он охарактеризовал текущую ситуация на рынке как критически-напряженную и отметил трудности, с которыми Европа столкнется при в летней закачке газа в ПХГ.

Во Франции 13 февраля запасы газа в подземных хранилищах также опустились ниже 25%. Это самый низкий уровень заполненности французских ПХГ для середины февраля за всю историю наблюдений. Из хранилищ страны уже отобрано более 95% газа, закачанного перед началом зимнего сезона.

В конце января «Газпром» со ссылкой на GIE сообщил, что Европа отобрала более 81% газа, закачанного в подземные хранилища перед отопительным сезоном. В частности, компания отметила падение уровня заполненности ПХГ Нидерландов до 27,8%, что стало минимальным показателем для этой даты за всю историю наблюдений. Показатели Франции и Германии также находились на самых низких отметках для конца января.

С начала 2025 года поставки российского газа в Европу транзитом через Украину не осуществляются. Недостающие объемы страны ЕС компенсируют за счет импорта сжиженного природного газа. В 2025 году Европа закупила 109 млн тонн СПГ, что на 28% больше, чем годом ранее.