Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали по делу «Мидас»
Бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали на границе, подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Он задержан по делу «Мидас», сообщила пресс-служба НАБУ в телеграм-канале.
В бюро уточнили, что проводят следственные действия «в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда».
«Мидас» — операция по разоблачению коррупции в компании «Энергоатом» (оператор трех украинских атомных электростанций), о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. В рамках операции прошли десятки обысков, в том числе у Галущенко.
Организатором коррупционной схемы следствие называло бизнесмена Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме».
В НАБУ заявляли, что к ней могли быть причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовывали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.
«В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП.
Галущенко в 2020–2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», Минэнерго Украины возглавлял с апреля 2021 года по июль 2025-го. После смены правительства летом минувшего года он стал министром юстиции, а на его место пришла Светлана Гринчук, но в ноябре обоих отправили в отставку из-за дела Миндича.
