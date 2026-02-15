 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны

Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при выезде из страны
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Экс-министра Германа Галущенко задержали в рамках дела «Мидас» — расследования коррупционной схемы вокруг госконцерна «Энергоатом», сообщило НАБУ. Ночью его сняли с поезда
Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечь границу страны, сообщают «Украинская правда» и «РБК Украина» со ссылкой на источники.

Экс-чиновника сняли с поезда в ночь на 15 февраля, пишет УП.

Позднее НАБУ сообщило, что бывший министр задержан в рамках дела «Мидас». Такое название получила масштабная операция по разоблачению коррупции в компании «Энергоатом» (операторе всех украинских атомных электростанций), о которой ведомство отчиталось в минувшем ноябре. В ее рамках состоялись десятки обысков, в том числе у Галущенко.

«УП» раскрыла, что Миндич сказал об обвинениях и возвращении на Украину
Политика
Тимур Миндич

Организатором коррупционной схемы следствие считает бизнесмена Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского. По данным следствия, ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов, в общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн.

Галущенко в 2020–2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», Минэнерго Украины возглавлял с апреля 2021 года по июль 2025-го. После смены правительства летом минувшего года он стал министром юстиции, а на его место пришла Светлана Гринчук, но в ноябре обоих отправили в отставку из-за дела Миндича.

Украинское издание New Voice писало со ссылкой на источники, что после назначения в Минюст Галущенко сохранял влияние на энергетические компании и сотрудничал с Миндичем, которого называли «теневым куратором энергетики». Сам Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков и уехал в Израиль, гражданином которого является. Он объявлен в розыск на Украине, Зеленский ввел против него санкции. Обвинения в коррупции бизнесмен называет «манипуляциями».

