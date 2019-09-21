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Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде

Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада. Об этом сообщает телеканал 8 News NOW.

Мероприятия прошли в поселениях Рейчел (с общим населением менее 60 человек) и Хайко.

Ранее сообщалось, что на мероприятие прибыли 75 человек. Участники «штурма» намерены проникнуть на территорию базы, чтобы установить, действительно ли там содержатся скрываемые властями инопланетяне. В результате задержали двоих человек.

21 июня в Facebook была создана страница «штурма». В общей сложности  она набрала порядка 2 млн просмотров. 3 августа страница была удалена. Согласноновой странице мероприятия, «штурм» начнется в 12:00 (22:00 мск) и продлится два дня, о намерении присоединиться к нему сообщили 2,3 тыс. пользователей социальной сети.

В общественном сознании «Зона 51», располагающаяся в американском штате Невада, ассоциируется с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует в качестве лаборатории, где проводятся эксперименты над инопланетянами, однако сейчас ее назначение остается неизвестным.

В 2013 году американские власти признали существование базы. По официальным данным, на ней разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Теги: НЛО, Невада, военная база
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