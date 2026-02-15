Гладков сообщил о закрытии пунктов обогрева, открытых после обстрела

Фото: v_v_demidov / Telegram

В Белгороде прекратили работу пункты обогрева, которые открывали в предыдущие дни после ракетного обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он уточнил, что при необходимости пункты обогрева могут открыть снова, о решении сообщат дополнительно.

Белгород подвергся ракетному обстрелу вечером 13 февраля. В результате удара погибли двое мужчин, которые занимались восстановлением подачи тепла и электроэнергии на территории одного из инфраструктурных объектов. Еще пять человек ранены — одного госпитализировали в тяжелом состоянии, двое получили осколочные ранения, еще двое — баротравмы.

Губернатор сообщал о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры — произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. С 9:00 14 февраля в городе открыли 13 пунктов обогрева.