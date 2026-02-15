Гладков сообщил о закрытии пунктов обогрева, открытых после обстрела
В Белгороде прекратили работу пункты обогрева, которые открывали в предыдущие дни после ракетного обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он уточнил, что при необходимости пункты обогрева могут открыть снова, о решении сообщат дополнительно.
Белгород подвергся ракетному обстрелу вечером 13 февраля. В результате удара погибли двое мужчин, которые занимались восстановлением подачи тепла и электроэнергии на территории одного из инфраструктурных объектов. Еще пять человек ранены — одного госпитализировали в тяжелом состоянии, двое получили осколочные ранения, еще двое — баротравмы.
Губернатор сообщал о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры — произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. С 9:00 14 февраля в городе открыли 13 пунктов обогрева.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»