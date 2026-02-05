 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптики спрогнозировали «высокую воду» весной в Центральной России

Большой подъем воды ожидается весной в Московской, Тульской и Орловской областях
Фото: Наталья Шалыгина / ФедералПресс / ТАCC
Фото: Наталья Шалыгина / ФедералПресс / ТАCC

Весной 2026 года сильные половодья ожидаются в Московской, Тульской и Орловской областях. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Также уровень воды выше нормы поднимется в Мурманской, Смоленской и Калужской областях. Предполагается, что половодье затронет Рязанскую и Владимирскую области. Сильный подъем воды ожидается в Крыму и Самарской области. Уровень воды выше нормы прогнозируют в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также на Камчатке.

Кадры с предсказанием сурка Фила о наступлении весны
Общество

Сильные половодья и паводки приводят к катаклизмам на территориях России. Так, в начале апреля 2024 года в Орске из-за паводка прорвало дамбу, что привело к затоплению некоторых районов города. Затопило более 7 тыс. домов и приусадебных участков. К 9 апреля мэр Артем Воробьев сообщил, что пик паводка в Орске пройден.

В Оренбурге в том году также сложилась тяжелая обстановка: к 13 апреля уровень воды в Урале достиг пика, были затоплены около 1,8 тыс. участков и 800 домов, проведена массовая эвакуация.

Всего в области на пике паводка были подтоплены более 15 тыс. жилых домов и почти 23 тыс. приусадебных участков, а в 35 пунктах временного размещения находились 1031 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
половодье паводки Весна Россия
Материалы по теме
Сурок Фил из США дал предсказание по наступлению весны
Общество
Синоптики предупредили москвичей о 19-градусных морозах
Общество
Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36
Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине Политика, 10:25