Синоптики спрогнозировали «высокую воду» весной в Центральной России
Весной 2026 года сильные половодья ожидаются в Московской, Тульской и Орловской областях. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Также уровень воды выше нормы поднимется в Мурманской, Смоленской и Калужской областях. Предполагается, что половодье затронет Рязанскую и Владимирскую области. Сильный подъем воды ожидается в Крыму и Самарской области. Уровень воды выше нормы прогнозируют в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также на Камчатке.
Сильные половодья и паводки приводят к катаклизмам на территориях России. Так, в начале апреля 2024 года в Орске из-за паводка прорвало дамбу, что привело к затоплению некоторых районов города. Затопило более 7 тыс. домов и приусадебных участков. К 9 апреля мэр Артем Воробьев сообщил, что пик паводка в Орске пройден.
В Оренбурге в том году также сложилась тяжелая обстановка: к 13 апреля уровень воды в Урале достиг пика, были затоплены около 1,8 тыс. участков и 800 домов, проведена массовая эвакуация.
Всего в области на пике паводка были подтоплены более 15 тыс. жилых домов и почти 23 тыс. приусадебных участков, а в 35 пунктах временного размещения находились 1031 человек.
