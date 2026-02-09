Космонавт Федяев накормил коллег борщом перед отправкой миссии к МКС
Космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев приготовил борщ и угостил им своих коллег по миссии Crew-12 перед полетом к Международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил на брифинге.
«Сегодня я также приготовил традиционное русское блюдо. Это борщ», — сказал Федяев. Он отметил, что сварил борщ для своей команды, а также угостил тех, «кто нас поддерживает».
Астронавт NASA Джессика Меир и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено рассказали, что борщ получился вкусным.
NASA планирует отправить миссию Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX к МКС 11 февраля. По данным пресс-службы американского космического ведомства, корабль запустят с площадки SLC-40 на станции Кейп-Канаверал во Флориде.
В состав экипажа вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев.
