Минобороны России сообщило о перехвате пяти ракет «Фламинго» и 211 дронов
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять ракет большой дальности «Фламинго» и 211 дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
В сводке ведомства также говорится, что военные сбили шесть управляемых авиационных бомб и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
«Фламинго» — это крылатая дальнобойная ракета украинского производства наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Разработана компанией Fire Point в 2025 году.
В том же сообщении оборонное министерство добавило, что подразделения группировок «Восток» и «Днепр» продолжили наступательные действия, нанеся удары по позициям и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
По заявлению российской стороны, противник потерял более 390 военнослужащих на одном направлении и до 55 — на другом, а также бронетехнику, автомобили, артиллерию, РСЗО «Град», станции РЭБ и склад боеприпасов.
Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военного аэродрома, транспортные объекты и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
