 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS

Сюжет
Военная операция на Украине
HIMARS
HIMARS (Фото: Kento Nara / Global Look Press)

Российские средства ПВО сбили за неделю украинских 5 ракет большой дальности «Фламинго», 39 снарядом системы HIMARS и 1243 беспилотника ВСУ, сообщило министерство обороны России.

«Фламинго» — это крылатая дальнобойная ракета украинского производства наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Разработана компанией Fire Point в 2025 году.

Минобороны России сообщило о перехвате пяти ракет «Фламинго» и 211 дронов
Политика
Фото:Минобороны России

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах (РСЗО). Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.

Только за прошедшую ночь 12-13 февраля было сбито 58 беспилотников над Волгоградской, Ростовской, Курской областями и республикой Крым.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Минобороны ракета Фламинго РСЗО HIMARS
Материалы по теме
Силы ПВО сбили за ночь над Россией 106 беспилотников
Политика
Силы ПВО сбили 22 дрона над Россией и Черным морем за ночь
Политика
Швеция и Дания закупят системы ПВО для Украины на $290 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Презервативы в олимпийской деревне разобрали за три дня Спорт, 12:46
Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе Политика, 12:44
В Израиле брали секретные данные для ставок Polymarket. Игроки арестованы Крипто, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе Политика, 12:33
«Вдруг я провалюсь!» Почему нам страшно выступать перед публикой Образование, 12:32
Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS Политика, 12:30
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Yandex AI возглавил топ App Store в Турции Технологии и медиа, 12:26
В Китае решили запретить ставить на автомобили «рули-штурвалы» Авто, 12:23
«ВкусВилл» начал расследование после сообщений об отравлении супом Политика, 12:22
Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН Общество, 12:19
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Рынок США потерял $1 трлн за один день из-за обвала акций бигтехов Инвестиции, 12:11