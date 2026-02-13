Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО сбили за неделю украинских 5 ракет большой дальности «Фламинго», 39 снарядом системы HIMARS и 1243 беспилотника ВСУ, сообщило министерство обороны России.
«Фламинго» — это крылатая дальнобойная ракета украинского производства наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Разработана компанией Fire Point в 2025 году.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах (РСЗО). Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.
Только за прошедшую ночь 12-13 февраля было сбито 58 беспилотников над Волгоградской, Ростовской, Курской областями и республикой Крым.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»