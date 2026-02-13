Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS

HIMARS (Фото: Kento Nara / Global Look Press)

Российские средства ПВО сбили за неделю украинских 5 ракет большой дальности «Фламинго», 39 снарядом системы HIMARS и 1243 беспилотника ВСУ, сообщило министерство обороны России.

«Фламинго» — это крылатая дальнобойная ракета украинского производства наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Разработана компанией Fire Point в 2025 году.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах (РСЗО). Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.

Только за прошедшую ночь 12-13 февраля было сбито 58 беспилотников над Волгоградской, Ростовской, Курской областями и республикой Крым.