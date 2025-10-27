 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракеты «Фламинго»

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам украинского президента, произошла «задержка с финансированием» крылатой ракеты со стороны партнеров. В августе Зеленский сообщил о ее испытаниях
Рабочие осматривают крылатые ракеты Flamingo на заводе Fire Point на&nbsp;Украине, 18 августа 2025 года
Рабочие осматривают крылатые ракеты Flamingo на заводе Fire Point на Украине, 18 августа 2025 года (Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС)

При производстве ракет «Фламинго» была выявлена «технологическая проблема». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил телеканалу ТСН.

«Была технологическая проблема на производстве «Фламинго». Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают», — уточнил он.

По словам Зеленского, Украина нашла собственные ресурсы для оплаты производства и будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашается.

«Фламинго» (укр. «Фламінго») — это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км.

Ракета была разработана в этом году компанией Fire Point, которая до этого с 2024 года производила ударные дроны FP-1 дальностью до 1600 км. Компания утверждает, что в разработке вдохновлялись такими историческими моделями, как немецкая «Фау-1» времен Второй мировой войны. По данным производителя, весь цикл работ был осуществлен в предельно короткие сроки — всего за девять месяцев.

17 августа 2025 года, накануне визита президента Владимира Зеленского в США на встречу с Дональдом Трампом, изделие впервые показал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) украинский фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. На следующий день глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль объявил о запуске производства этих ракет в стране.

«Фламинго»: что известно о новейшей украинской крылатой ракете
База знаний
Фото:Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС

В конце августа Зеленский рассказал, что испытания ракеты прошли, но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», — заявлял украинский президент.

The Economist писал, что характеристики «Фламинго» вызывают сомнения и «ракета кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой». Журнал отмечал поразительно сжатые сроки разработки и запуска производства ракеты.

Украинское издание Defence Express писало, что «Фламинго» напоминает крылатую ракету FP-5 от британской компании Milanion Group. У этой компании был опыт сотрудничества с Украиной.

Издание приводило следующие характеристики FP-5:

  • время нахождения ракеты в воздухе — более четырех часов;
  • максимальная скорость — 950 км/ч;
  • крейсерская скорость — 850–900 км/ч;
  • размах крыла — 6 м;
  • максимальная взлетная масса — 6 т;
  • масса боевой части — 1 т.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия будет отвечать на появление у Украины дальнобойного оружия. В 2023 году он заявил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Украина Владимир Зеленский ракета Фламинго производство
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster
Политика
Трамп заявил, что Киев использует европейские ракеты, а не американские
Политика
WSJ узнала о решении США разрешить Украине удары ракетами вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво» Политика, 12:26
Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях Политика, 12:25
Эль-Гуна-2025: какие фильмы взяли главные награды кинофестиваля Стиль, 12:22
«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника» Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 12:15
Гетеборгский синдром? Тест-драйв обновленного Volvo XC90 T8 Авто, 12:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату Общество, 12:14
Девелопер «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд Инвестиции, 12:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 12:09
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике» Политика, 12:02
Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей Технологии и медиа, 12:01