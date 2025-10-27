Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракеты «Фламинго»

По словам украинского президента, произошла «задержка с финансированием» крылатой ракеты со стороны партнеров. В августе Зеленский сообщил о ее испытаниях

Рабочие осматривают крылатые ракеты Flamingo на заводе Fire Point на Украине, 18 августа 2025 года (Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС)

При производстве ракет «Фламинго» была выявлена «технологическая проблема». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил телеканалу ТСН.

«Была технологическая проблема на производстве «Фламинго». Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают», — уточнил он.

По словам Зеленского, Украина нашла собственные ресурсы для оплаты производства и будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашается.

«Фламинго» (укр. «Фламінго») — это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Ракета была разработана в этом году компанией Fire Point, которая до этого с 2024 года производила ударные дроны FP-1 дальностью до 1600 км. Компания утверждает, что в разработке вдохновлялись такими историческими моделями, как немецкая «Фау-1» времен Второй мировой войны. По данным производителя, весь цикл работ был осуществлен в предельно короткие сроки — всего за девять месяцев. 17 августа 2025 года, накануне визита президента Владимира Зеленского в США на встречу с Дональдом Трампом, изделие впервые показал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) украинский фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. На следующий день глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль объявил о запуске производства этих ракет в стране.

В конце августа Зеленский рассказал, что испытания ракеты прошли, но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», — заявлял украинский президент.

The Economist писал, что характеристики «Фламинго» вызывают сомнения и «ракета кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой». Журнал отмечал поразительно сжатые сроки разработки и запуска производства ракеты.

Украинское издание Defence Express писало, что «Фламинго» напоминает крылатую ракету FP-5 от британской компании Milanion Group. У этой компании был опыт сотрудничества с Украиной. Издание приводило следующие характеристики FP-5: время нахождения ракеты в воздухе — более четырех часов;

максимальная скорость — 950 км/ч;

крейсерская скорость — 850–900 км/ч;

размах крыла — 6 м;

максимальная взлетная масса — 6 т;

масса боевой части — 1 т.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия будет отвечать на появление у Украины дальнобойного оружия. В 2023 году он заявил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».