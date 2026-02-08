Мэр Геленджика сообщил о работе ПВО
В Геленджике сработали системы ПВО, жителям нужно сохранять спокойствие, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в телеграм-канале.
Ранее в воздушном хабе Геленджика ограничили полеты, мера действует на момент публикации.
Кроме того, ограничения ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский), сообщает Росавиация. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Мэр Новороссийска (Краснодарский край) сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА в городе.
