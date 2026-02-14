 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили 20 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 20 беспилотников над Россией за ночь
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 20 беспилотников самолетного типа за ночь. Об этом сообщает Минобороны.

Больше всего дронов — 13 — уничтожили над Крымом. Еще два беспилотника перехватили над территорией Орловской области. По одному БПЛА сбили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями, а также Московским регионом.

За три часа над Россией сбили 13 беспилотников
Мнение

Вечером 13 февраля ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги, а также в столичных авиагаванях Внуково и Шереметьево, их сняли ночью 14 февраля. Ограничение на использование воздушного пространства в районе московских аэропортов продлилось около часа.

Теги
Анастасия Луценко
БПЛА атака Россия Минобороны
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
