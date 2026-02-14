Силы ПВО сбили 20 беспилотников над Россией за ночь
Дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 20 беспилотников самолетного типа за ночь. Об этом сообщает Минобороны.
Больше всего дронов — 13 — уничтожили над Крымом. Еще два беспилотника перехватили над территорией Орловской области. По одному БПЛА сбили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями, а также Московским регионом.
Вечером 13 февраля ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги, а также в столичных авиагаванях Внуково и Шереметьево, их сняли ночью 14 февраля. Ограничение на использование воздушного пространства в районе московских аэропортов продлилось около часа.
