В московской школе случилась давка из-за закрытой двери

Фото: ГАОУ Школа № 548 «Царицыно»

В московской школе № 548 произошла давка из-за закрытой второй двери возле гардероба. Об этом ТАСС сообщил директор школы Ефим Рачевский.

«Новый охранник не открыл вторую дверь, из-за чего столкнулись потоки входящих и выходящих учеников», — пояснил директор. По его словам, происшествие случилось 22 октября. Работники школы быстро разобрались в ситуации и открыли дверь. Никто из детей, попавших в давку, не пострадал и не обращался за помощью.

Также директор школы пояснил, что необходимые меры уже приняты и ситуация не должна повториться. Потоки детей разделили, а дежурство на входе усилили. Охранника дополнительно проинструктировали. Сейчас проходит служебная проверка, а родителям детей принесли извинения.

РБК направил запрос в школу № 548.