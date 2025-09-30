СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
В Иркутске следователи проводят проверку из-за сообщений о давке в местной школе, из-за которой дети получили травмы, сообщило региональное управление СК в телеграм-канале.
«Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Ранее издания «Иркутск Онлайн» и «КП-Иркутск» написали, что одной из школ Иркутска — предварительно, в средней школе № 19 — произошла сильная давка. Младшеклассников «чуть не затоптали», одной девушке сломали ногу, также школьники уронили шкаф, пишет «Иркутск-Онлайн». Причиной давки могло стать одновременное окончание уроков у шести параллелей — в коридор вышло не менее двух тысяч детей.
Прокуратура региона также организовала проверку.
РБК направил запрос в МБОУ СОШ 19, в министерство образования Иркутской области.
