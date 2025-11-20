СК проводит проверку после давки в школьной раздевалке во Владивостоке
Следственный комитет Приморья проверяет информацию о давке в раздевалке школы во Владивостоке, в результате которой дети получили травмы, об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.
«Поводом для проведения проверки послужила информация, распространившаяся в социальных сетях, о том, что в школе на улице Пушкинской в городе Владивостоке во время перемены в раздевалке произошло массовое скопление учащихся, в результате чего нескольким детям были причинены травмы», — говорится в заявлении Следственного комитета.
СК сообщил, что «особое внимание уделяется вопросу выполнения должностными лицами учебного заведения своих обязанностей по обеспечению безопасности учащихся».
В октябре в московской школе № 548 произошла давка у гардероба: из‑за закрытой второй двери, которую не открыл новый охранник, столкнулись потоки входящих и выходящих учеников. В результате администрация усилила дежурства в школе, проинструктировали охранника и провели служебную проверку.
