Глава Севастополя сообщил о работе ПВО и об уничтожении воздушных целей
Над Севастополем работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбиты две воздушные цели», — написал он.
Гражданские объекты в Севастополе не пострадали.
Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
Ранее о работе ПВО над городом губернатор сообщал 11 февраля. Тогда также были сбиты две воздушные цели, гражданские объекты не пострадали.
В конце января ВСУ атаковали Севастополь дронами, упавшие фрагменты беспилотников повредили жилые дома и другие строения. Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили десять дронов ВСУ.
