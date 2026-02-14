 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Севастополя сообщил о работе ПВО и об уничтожении воздушных целей

Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Над Севастополем работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбиты две воздушные цели», — написал он.

Гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Силы ПВО сбили 20 беспилотников над Россией за ночь
Политика

Ранее о работе ПВО над городом губернатор сообщал 11 февраля. Тогда также были сбиты две воздушные цели, гражданские объекты не пострадали.

В конце января ВСУ атаковали Севастополь дронами, упавшие фрагменты беспилотников повредили жилые дома и другие строения. Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили десять дронов ВСУ.

