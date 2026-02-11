 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем

Развожаев сообщил, что ПВО сбила две цели над Севастополем
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели», — отметил Развожаев.

Он добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Глава Севастополя поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов
Общество
Михаил&nbsp;Развожаев

В конце января ВСУ предприняли две попытки атаковать Севастополь беспилотниками, из-за падения осколков повреждены жилые дома и другие строения.

Елена Наумова
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
