Средства ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«По предварительной информации, сбито две воздушных цели», — отметил Развожаев.
Он добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
В конце января ВСУ предприняли две попытки атаковать Севастополь беспилотниками, из-за падения осколков повреждены жилые дома и другие строения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8