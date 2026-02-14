 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

При атаке использовалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия. Также войска нанесли удар по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам дислокации военных в 154 районах.

Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

7 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ.

Удар был ответом «на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России». Во время операции военные задействовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

9 февраля правительство Украины сообщило, что в ближайшие дни энергосистема на Украине будет работать в сложном режиме из-за холодов. Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжались круглосуточно. Частично систему поддерживала солнечная генерация.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

