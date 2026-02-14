Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.
При атаке использовалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия. Также войска нанесли удар по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам дислокации военных в 154 районах.
7 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ.
Удар был ответом «на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России». Во время операции военные задействовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
9 февраля правительство Украины сообщило, что в ближайшие дни энергосистема на Украине будет работать в сложном режиме из-за холодов. Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжались круглосуточно. Частично систему поддерживала солнечная генерация.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»