Как защититься от мошенников⁠,
В Санкт-Петербурге задержали мошенников, использовавших сим-боксы

Как защититься от мошенников

В Санкт-Петербурге задержали мошенников, использовавших сим-боксы
В Санкт-Петербурге киберполиция ликвидировала организованную преступную группу, которая использовала сим-боксы для обмана граждан, об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе операции были задержаны трое участников группы.

Им 19, 20 лет и 23 года. Они «под руководством «кураторов» c Украины осуществляли администрирование сим-боксов с целью совершения мошеннических действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации», сообщила полиция.

Группа действовала по четкой схеме, 20-летний фигурант поставлял оборудование из Москвы, а двое его помощников размещали сим-боксы в съемных квартирах и обеспечивали их работу. Соучастники регулярно получали новые партии сим-карт для массового обзвона граждан. Чтобы не попасться полиции, мошенники еженедельно меняли место жительства.

«За свой противоправный «труд» фигуранты еженедельно получали по 30 тыс. руб. каждый. Установлено, что в обороте у них находилось не менее 500 сим-карт, используемых для мошеннических действий», — уточняет ГУ МВД.

Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников
Фото:Андрей Любимов / РБК

По факту деятельности группы возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании абонентского терминала (ст. 159 и 274.3 УК). Следствие уже установило причастность задержанных к десяти преступлениям в Петербурге, Ленинградской области и других регионах России.

Госдума одобрила в феврале в первом чтении второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Инициатива, представленная правительством в конце декабря 2025 года, регулирует взаимодействие операторов связи и банков. С 1 марта начнет действовать система «Антифрод», обеспечивающая обмен данными о подозрительных номерах. Операторы будут приостанавливать трафик с таких номеров. Также законопроект включает блокировку фишинговых сайтов и ресурсов с вредоносным ПО.

Анастасия Ярославцева
Санкт-Петербург мошенники
