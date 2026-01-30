 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский обвинил европейцев в блэкауте из-за пропуска платежа за ракеты

Зеленский обвинил европейцев в блэкауте из-за пропуска платежа за ракеты для ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
США не поставили ракеты для ПВО вовремя из-за задержек с оплатой со стороны Европы, заявил украинский президент. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для ПВО, заявив, что это привело к проблемам с электроснабжением в стране. Его слова приводит УНИАН.

По словам Зеленского, США не поставили ракеты вовремя из-за задержек с оплатой со стороны Европы.

«Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3 (модификация американского ЗРК Patriot. — РБК), которые приходят через день после того, как нам производят почти блэкаут», — сказал украинский лидер.

По его словам, ракеты «должны были прийти за месяц до этого».

Киев получает американское оружие (особенно средства ПВО) по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины). В рамках этого механизма страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, делают финансовые взносы для закупки у Вашингтона оружия для Украины.

Зеленский не назвал страны, ответственные за пропуск платежа. В программу PURL входят Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Испания.

Зеленский назвал посредника в переговорах об энергетическом перемирии
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Зеленский объяснил свою эмоциональную речь на экономическом форуме в Давосе, где он обвинил европейцев в трусости, разочарованием из-за пропущенной оплаты. «Подразделения ПВО просто пусты», — подчеркнул президент.

Два западных чиновника заявили Financial Times, что утверждения Зеленского по поводу платежей и поставок ракет неверны, но отказались раскрыть подробности.

Украинский лидер 16 января предупредил, что запасы ракет в стране истощились.

Зеленский называл нынешнюю зиму «самой холодной и темной» с начала боевых действий. По его словам, энергетическая система страны, поврежденная российскими ударами, способна покрыть только 60% потребностей в электричестве. На Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство называло удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины ответом на украинские атаки на гражданские объекты на территории России.

Накануне украинский президент сказал, что Киев рассчитывает на паузу в ударах по энергетике. Американский лидер Дональд Трамп до этого заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина остановить удары на неделю на фоне холодов. Тот, по словам главы Белого дома, согласился.

Кремль позднее объяснил, что Трамп попросил Путина не наносить удары до 1 февраля по Киеву, чтобы «создать благоприятные условия для проведения переговоров».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

