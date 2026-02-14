Reuters узнал о подготовке армии США к затяжной операции против Ирана

Вооруженные силы США готовятся к проведению военной операции против Ирана, которая может длиться неделями, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ударов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Собеседники журналистов отметили, что возможная операция Штатов может перерасти в куда более серьезный конфликт, чем тот, что произошел между странами летом 2025 года.

Материал дополняется