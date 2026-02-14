Reuters узнал о подготовке армии США к затяжной операции против Ирана
Вооруженные силы США готовятся к проведению военной операции против Ирана, которая может длиться неделями, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ударов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Собеседники журналистов отметили, что возможная операция Штатов может перерасти в куда более серьезный конфликт, чем тот, что произошел между странами летом 2025 года.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»