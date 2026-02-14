 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский рассказал о сигналах от США о необходимости уступок

Зеленский: США подают Киеву сигналы, что именно Украина должна пойти на уступки
Военная операция на Украине

Соединенные Штаты подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Politico.

«Есть некоторые сигналы с американской стороны, от президента [Дональда] Трампа. Они говорят: «Послушайте, сейчас время компромиссов. Вы можете сделать несколько шагов вперед». Мы и так пошли на множество компромиссов», — сказал Зеленский.

Он призвал администрацию Трампа надавить на Россию и прекратить конфликт. По его словам, на это способен только Вашингтон.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США усиливает давление на Украину ради уступок по Донбассу и завершения конфликта к началу лета.

NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

По данным NYT, Зеленский считает, что на Киев оказывают большее давление, чем на Москву. Однако он дал понять, что Украина должна сделать все возможное, чтобы администрация Трампа оставалась вовлеченной в мирный процесс. В интервью Politico Зеленский сказал, что Вашингтон многое сделал для урегулирования конфликта.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа требует от Киева провести до 15 мая президентские выборы и референдум, на который вынесут условия мирного соглашения с Россией. В противном случае Украина рискует потерять предложенные Штатами гарантии безопасности. 

