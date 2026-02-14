 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков счел допустимыми расчеты с США в долларах

Песков: расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты

Использование доллара при торговле России и США не противоречит переходу на национальные валюты, так как он является нацвалютой Штатов, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В целом, да», — согласился представитель Кремля с тезисом о том, что использование доллара в российско-американской торговле принципиально не повлияет на взаимодействие России с ее нынешними партнерами.

Путин раскрыл долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС
Экономика
Владимир Путин

С 2022 года Россия начала активно наращивать торговлю в национальных валютах с дружественными странами.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году доля нацвалют в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила 90%, а в 2024 году такого показателя достигла доля нацвалют в торговле между странами БРИКС.

Песков заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с компаниями из США
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Ранее Bloomberg со ссылкой на меморандум «высокого уровня» писал, что Кремль рассматривает предложение вернуться к долларовому расчету в рамках партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Как пишет агентство, такой расчет предлагается применять в том числе для операций с российскими энергоносителями.

Песков, комментируя публикацию Bloomberg, говорил, что Россия готова к сотрудничеству с компаниями из США. Он отметил, что идея отменить расчеты в долларах между странами принадлежит Вашингтону.

Александра Озерова
Дмитрий Песков расчет в нацвалютах доллары США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
