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Путин раскрыл долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС

Путин: доля нацвалют в торговле между странами ЕАЭС превысила 90%

Доля национальных валют в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила 90%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Этот показатель «без сомнения, будет расти», считает глава государства.

Путин отметил, что за девять месяцев 2023 года торговля между странами-членами объединения выросла на 8,9%. Также, по его словам, улучшилась ее структура, увеличились объемы поставок готовой высокотехнологичной продукции при параллельном снижении сырьевой составляющей.

В ЕАЭС входят пять стран — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

МИД назвал расчет в нацвалютах приоритетом России в БРИКС
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В мае вице-премьер Алексей Оверчук рассказал о «скачке» использования национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС. В первом квартале 2023 года доля расчетов в национальных валютах внутри объединения достигала 89%, а в марте — 90%, говорил он. Таким образом, по словам вице-премьера, страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в национальных валютах.

МИД России называл наращивание расчетов в национальных валютах приоритетом страны в период председательства в БРИКС. Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, с 1 января 2024-го ее членами также станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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Кроме того, по данным турецких властей, Анкара и Москва стали чаще использовать лиру и рубль в двухсторонней торговле. На рубль и юань к концу ноября приходилось 95% всех торговых расчетов между Россией и Китаем, отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Владимир Путин расчет в нацвалютах ЕАЭС
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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