0

Глава NASA заявил, что партнерство России и США помогает освоению космоса

Глава NASA Айзекман: сотрудничество США и России помогает освоению космоса
Джаред Айзекман
Джаред Айзекман (Фото: Steve Nesius / Reuters)

Сотрудничество России и США позволяет обеспечивать непрерывное и «относительно безопасное» освоение космоса. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман, отвечая на вопросы журналистов после запуска корабля Crew Dragon миссии Crew-12.

По его словам, взаимодействие с «Роскосмосом» лучше всего видно на примере работы с экипажами. Айзекман отметил, что благодаря отношениям с российскими партнерами NASA могло бы вернуть астронавтов домой раньше, при этом сохранив непрерывную работу Международной космической станции.

«Мы могли бы вернуть наших астронавтов домой раньше, зная, что отношения, сложившиеся с нашими партнерами в России, позволяют обеспечить непрерывную работу космической станции относительно безопасным способом», — сказал Айзекман.

Он также добавил, что в последние недели МКС «получила шанс по-настоящему продемонстрировать себя» благодаря международным партнерам.

С мыса Канаверал стартовал Crew Dragon с российским космонавтом
Технологии и медиа

Ранее космический корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым на борту стартовал к Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде.

В экипаж вошли также астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Джаред Айзекман космос Россия США NASA
