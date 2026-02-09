NASA перенесла запуск SpaceX с российским космонавтом
Запуск пилотируемого корабля Crew-12 с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС) перенесли на утро 12 февраля, сообщило международное космическое агентство. Решение было принято из-за «погодных условий».
«NASA и SpaceX теперь планируют запуск миссии Crew-12 на Международную космическую станцию не ранее 5:38 утра по восточному времени в четверг, 12 февраля, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении.
В состав экипажа Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев.
