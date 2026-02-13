 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

С мыса Канаверал стартовал Crew Dragon с российским космонавтом

С мыса Канаверал стартовал Crew Dragon с российским космонавтом
Video

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым на борту стартовал к Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде. Корабль выводит на орбиту ракета Falcon 9.

В экипаж вошли также астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман
Политика
Джаред Айзекман

Изначально NASA и SpaceX рассчитывали отправить миссию Crew-12 к МКС 11 февраля, после чего перенесли дату старта на 12 февраля. Из-за погодных условий запуск состоялся лишь 13 февраля.

За несколько дней перед полетом Федяев рассказал на брифинге, что угостил коллег борщом, который специально приготовил для экипажа и тех, кто поддерживал команду перед полетом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
МКС космический корабль NASA SpaceX
Материалы по теме
«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС
Общество
Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта
Политика
«Роскосмос» в течение года обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49