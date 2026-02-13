С мыса Канаверал стартовал Crew Dragon с российским космонавтом
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым на борту стартовал к Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде. Корабль выводит на орбиту ракета Falcon 9.
В экипаж вошли также астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Изначально NASA и SpaceX рассчитывали отправить миссию Crew-12 к МКС 11 февраля, после чего перенесли дату старта на 12 февраля. Из-за погодных условий запуск состоялся лишь 13 февраля.
За несколько дней перед полетом Федяев рассказал на брифинге, что угостил коллег борщом, который специально приготовил для экипажа и тех, кто поддерживал команду перед полетом.
