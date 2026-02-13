На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Чаще всего музыку, написанную в советские времена, на повторе слушает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом говорится в исследовании сервиса «Кион музыка», с которым ознакомился ТАСС.

Зумеры, или поколение Z, — это люди, родившихся приблизительно с 1997 по 2012 год, хотя разные исследователи могут сдвигать эти границы на пару лет в ту или иную сторону. Это первое поколение, которое с самого детства окружено цифровыми технологиями: смартфонами, интернетом и социальными сетями, из-за чего их часто называют «цифровыми аборигенами».

Исследование было приурочено к юбилею со дня рождения советской исполнительницы Анны Герман. Согласно данным аналитиков, на втором месте по частоте прослушивания советских мелодий находятся люди возрастом 35—44 года. На третьем месте — слушатели от 45 до 54 лет. Из исследования следует. что за последние полгода число прослушиваний песен СССР выросло на 156% (в 2,6 раза) относительно аналогичного периода 2024 года.

Лидерами по количеству прослушиваний стали тамбовчане и хабаровчане. За ними следуют хантымансийцы и брянчане. Наиболее популярной песней стал саундтрек к фильму «Белое солнце пустыни» — «Ваше благородие, госпожа удача». Второе место заняла композиция «Хорошие девчата», а третье — «Десятый наш десантный батальон». Пятерку лидеров замкнули «Есть только миг» и «Надежда».

Ранее сервис «МТС Музыка» выяснил, что наиболее популярными треками для слушателей является музыка девяностых и нулевых. Самой известной эпохой стали 90-е: на эти треки приходится 26% проигрываний. С небольшим отставанием расположились 00-е. Следом за ними — 80-е. Чуть реже пользователи слушают современную музыку, а пятое