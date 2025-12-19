Популярность караоке-баров в крупных городах снизилась из-за зумеров

Количество караоке в России за два года заметно сократилось, подсчитал 2ГИС. У молодого поколения стали популярнее караоке-боксы, а не бары с караоке. Спрос снижается из-за спада клубной жизни и финансового состояния потребителей

В российских городах-миллионниках стало меньше кафе и баров с караоке. Такую статистику по запросу РБК предоставил сервис навигации 2ГИС. Им на смену стали приходить караоке-боксы — стационарные автоматы для индивидуального пения. Но даже с учетом таких автоматов рынок в целом демонстрирует отрицательную динамику.

Как считали 2ГИС по просьбе РБК проанализировал, как за последние два года изменилось количество караоке-залов и караоке-боксов. Подсчеты в абсолютном выражении представлены по состоянию на декабрь 2025 года и учитывают 16 городов-миллионников. Как отметил представитель сервиса, аналитика по ним отражает общий тренд.

По данным 2ГИС, по состоянию на декабрь 2025 года в городах-миллионниках работает около 1,1 тыс. караоке. За два года их общее количество сократилось на 3%. В отдельно взятой Москве за тот же период общее количество караоке-точек уменьшилось на 9% — до 351.

Отрицательная динамика в основном связана именно с сокращением числа классических заведений, предлагающих этот вид досуга. Число традиционных караоке-залов, по информации 2ГИС, снизилось за два года на 4%. Параллельно с этим ниша караоке-боксов показывает рост — за два года их стало больше на 32% (абсолютные цифры не приведены).

Представитель «Яндекс Карт» на запрос РБК по количеству караоке в России не ответил.

Какие тренды фиксирует бизнес

О падении популярности караоке сообщили некоторые опрошенные РБК представители отрасли. Посещаемость караоке Royal Space by Royal Arbat «более или менее держится», говорит основатель и учредитель Royal Arbat Влад Дубровский. Но в столице есть спад не только в караоке-индустрии, но и в клубной жизни в целом, отмечает он.

За последние два года посещаемость караоке сократилась примерно на 15%, признал представитель караоке-клуба «Эхо» Илья Билинский. По его предположению, это связано с финансовым положением потребителей.

У сети «Руки ВВерх! Бар» посещаемость, наоборот, выросла на 20–35%, сообщил ее представитель. «С одной стороны, это связано с периодом после пандемии: мы видим, как гости тянутся к живому общению, танцам, веселью, — объяснил он. — А с другой стороны, караоке стало неотъемлемой частью ночной жизни Москвы и других крупных городов».

На вопрос, кто чаще поет в караоке, Дубровский ответил, что это в основном женщины. По наблюдениям Билинского, активно петь стали представители поколения от 25 до 40 лет.

Что поют в караоке Главным трендом караоке были и остаются песни про любовь, отмечает Дубровский. «Популярность таких треков объяснить очень просто: люди чаще поют те песни, в которых видят себя», — считает он. Билинский отдельно выделяет популярность у гостей песен группы «Король и Шут», Валерия Меладзе, а также «Царицы» Анны Асти. В «Руки ВВерх! Баре» посетители часто заказывают песни самой группы «Руки Вверх!» (например, «Крошка моя», «Студент», «Он тебя целует», «18 мне уже»), а также групп «Звери» («Районы, кварталы...»), «Любэ», «Леприконсы» («Хали-гали») и песню Анны Асти «Царица». Бесспорный лидер, по словам представителя сети, — песня Ирины Аллегровой «Императрица». Тренд на того или иного исполнителя задают не только радио и телевидение, но прежде всего стриминговые сервисы и соцсети, рассуждает директор по вопросам бизнеса и внешним связям лейбла S&P Digital Ольга Ким. Чем чаще песня звучит в плейлистах, попадает в чарты и становится основой для челленджей в соцсетях и мемов, тем выше шанс, что ее начнут петь в караоке. При этом по‑настоящему долгоживущими становятся треки с сильной эмоциональной составляющей и понятным, «поющимся» припевом, добавляет она.

Как эксперты объясняют сокращение спроса

Большие караоке‑клубы с высокой стоимостью входа, сценой и «длинными посиделками» действительно постепенно уступают место более компактным и гибким форматам, говорит Ким. Они лучше вписываются в привычку молодого поколения развлекаться «по пути», объясняет она: «Можно спеть за 15–30 минут в узком кругу или даже в одиночестве, без необходимости проводить весь вечер в одном заведении. Также на этот тренд может иметь влияние популярность соцсетей у молодежи: выбрал трек, спел, записал сторис и пошел дальше».

Количество классических караоке сокращается по ряду причин, считает глава Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов. Первая — это рост финансовой нагрузки на владельцев, прежде всего размера арендной платы. Вторая — это перенастройка каналов привлечения новой аудитории и продвижения своих клубов.

Раньше, по словам Данилова, продвижение и реклама осуществлялись преимущественно через интернет-площадки, деятельность которых сейчас ограничена в России в связи с нарушением законодательства. «Новые аналогичные каналы для продвижения товаров, работ и услуг среди интернет-аудитории пока еще находятся в стадии формирования, — отмечает Данилов. — Что касается роста популярности караоке-кабинок, то это прекрасный инструмент для снятия стресса».

Караоке — достаточно молодая культурная практика, рассуждает эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов. Комментируя статистику, он отметил, что речь идет о спаде бума караоке как такового. Но караоке-бары и караоке-боксы радикально различаются и по формату, и по самой услуге, подчеркивает Сафронов. В караоке, расположенных в заведениях общественного питания, происходит «коммуникация творца и аудитории». «Выйдя из моды, караоке просто займет более скромное место в культурном бытовании», — прогнозирует Сафронов. У караоке-боксов иной формат. «Это скорее небольшие репетиционные базы и условные студии звукозаписи, где можно недорого и демократично петь, не смущаясь из-за ехидных замечаний профессионалов», — резюмирует эксперт.